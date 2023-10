Dall’Inghilterra: Manchester United, nome nuovo per il post Ten Hag

Nonostante la vittoria contro lo Sheffield United, la posizione di Erik Ten Hag è ancora in bilico. Il ManchesterUnited, infatti, non sarebbe entusiasta dell'inizio di stagione e di come l'allenatore olandese gestisca lo spogliatoio. Il caso che vede coinvolto Jason Sancho (Qui le ultime) potrebbe rappresentare un grosso problema per la dirigenza dei Red Devils, costretta a cedere uno dei suoi talenti a un prezzo più basso a causa dell'isolamento imposto all'ex Borussia Dortmund. Intanto, c'è un nome nuovo in caso di cambio in panchina.