Dall’Inghilterra, Pochettino nei radar del…Bayern Monaco

Potrebbe essere in Bundesliga il futuro di Mauricio Pochettino. L’attuale allenatore del Totenham sarebbe il primo nome sulla lista della dirigenza tedesca. Secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, il Bayern Monaco sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore per il futuro. Scontenti del rendimento della squadra sotto la gestione di Niko Kovac, i vertici societari bavaresi avrebbero messo in cima alla lista dei desideri l’esperto allenatore degli Spurs.

Pochettino, in passato accostato anche al Real Madrid e altri club, potrebbe cambiare aria visto l’andamento negativo di questa stagione. I tedeschi confidano che il tecnico possa ripetere anche con il Bayern Monaco il grande cammino della passata annata in Champions League, vero obiettivo dei tedeschi degli ultimi anni.