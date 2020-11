Dall’Inghilterra: Pochettino pronto a tornare, contatti con due top club

Mauricio Pochettino lo ha promesso agli appassionati in collegamento al Monday Night Football in onda su Sky: “Sono pronto a tornare ad allenare”. Il tecnico argentino, rimasto appiedato dopo l’esonero rimediato dal Tottenham un anno fa, si candida apertamente e lancia messaggi importanti ai vari club.

DESTINATARI

Pochettino ha rifiutato la panchina del Barcellona in estate, ma la voglia di tornare a guidare una squadra non è mai venuta meno. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il suo messaggio avrebbe due destinatari: il Manchester United e il Real Madrid. Entrambe le società non sono pienamente soddisfatte dei rispettivi allenatori, Ole Gunnar Solskjaer e Zinedine Zidane. Inoltre Pochettino era stato accostato in passato sia ai Red Devils che ai Blancos. Lo riporta il Daily Mail.