Dall’Inghilterra, Pochettino rifiuta il Real: aspetta il Manchester City

E’ ancora in attesa di trovare una nuova squadra Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, lo scorso 19 novembre, è stato esonerato dal Tottenham lasciando il suo posto a José Mourinho e adesso è alla ricerca di un nuovo progetto dal quale ripartire. Secondo quanto raccolto dal Sun, un interesse nei suoi confronti sarebbe stato manifestato dal Real Madrid, con l’allenatore che starebbe però prendendo tempo.

OCCASIONE – Pochettino starebbe infatti attendendo gli sviluppi in casa Manchester City, dove la posizione di Pep Guardiola non sembrerebbe così salda per il futuro. Un eventuale divorzio tra il club e lo spagnolo potrebbe spalancargli le porte dei Citizens: un’occasione da non perdere.