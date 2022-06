Dall’Inghilterra, Salah al Real Madrid: c’è l’offerta monstre

Tra Salah e il Liverpool c'è uno stallo per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) da diverso tempo e non sembrano esserci sviluppi. L'attaccante avrebbe chiesto un netto incremento del suo ingaggio, cosa che il club per ora non avrebbe accettato di fare. Per questa ragione, le voci di mercato sono aumentate a dismisura. Dopo quelle lo davano promesso sposo nel 2023 al Barcellona, gratis, ecco quindi che in Inghilterra giorni sta prendendo sempre iù piede l'ipotesi Real Madrid.