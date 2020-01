Dall’Inghilterra, sicuri: Allegri al Manchester United se salta Solskjaer

Massimiliano Allegri pronto a tornare ad allenare. L’ex tecnico della Juventus sarebbe vicino al Manchester United.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, il mister livornese sta osservando con particolare interesse l’evolversi della situazione in casa Red Devils. L’attuale tecnico Ole Gunnar Solskjaer potrebbe non avere la panchina così sicura, anche dopo il netto ko contro il Manchester City in Carabao Cup. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, sempre secondo il tabloi Allegri sarebbe pronto a tornare in sella per una nuova sfida. L’alternativa al tecnico livornese sarebbe Mauricio Pochettino, esonerato di recente dal Tottenham. Per Allegri sarebbe la prima esperienza all’estero. Già in passato l’allenatore aveva dichiarato di essere impegnato nello studio della lingua.