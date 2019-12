Dall’Inghilterra sicuri, Ancelotti vuole James Rodriguez all’Everton

Certi amori non finiscono, fanni giri immensi e poi ritornano. E chissà se potrà succedere lo stesso per Carlo Ancelotti e James Rodriguez. Il tecnico di Reggiolo aveva corteggiato a lungo il colombiano del Real Madrid quando sedeva sulla panchina del Napoli e sembra essere intenzionato a fare lo stesso, ora che siede su quella dell’Everton.

Stando a quanto riporta Liverpool Echo, Ancelotti vorrebbe portare in squadra il trequartista blancos che sta recuperando da un infortunio. Visto il poco utilizzo in questo avvio di stagione, James Rodriguez potrebbe decidere di accettare la destinazione inglese e dare vita ad una nuova esperienza in Premier League.