Dall’Inghilterra sicuri: “De Gea sta pensando al ritiro”

L’ex nazionale spagnolo non ha preso in considerazione le offerte arrivate dall’Arabia Saudita, facendo trapelare attraverso il proprio entourage di sentirsi ancora all’altezza di difendere i pali di un top club e di non considerare l’aspetto economico come prioritario. Qualora non arrivasse una chiamata importante nei prossimi mesi, prevedibilmente entro la fine del 2023, De Gea sarebbe quindi pronto a prendere in considerazione l’ipotesi di chiudere la carriera.

Trentatré anni da compiere a novembre, De Gea si sta allenando da solo per non perdere la forma e anche per dimenticare il distacco amaro e non privo di polemiche dallo United. La società e ten Hag avevano infatti proposto al portiere di restare di restare come secondo di Onana e con un ingaggio rivisto al ribasso, dopo che per anni lo spagnolo era stato uno dei giocatori più pagati della rosa, percependo un salario superiore ai 15 milioni lordi annui.

In 12 stagioni con il Manchester l’estremo difensore nativo di Madrid e prodotto del vivaio dell’Atletico ha totalizzato 545 presenze, vincendo 8 titoli, tra i quali la Premier 2013. Con la nazionale De Gea ha disputato da titolare Euro 2016 e il Mondiale 2018 in Russia, fermandosi in entrambi i casi agli ottavi di finale rispettivamente contro Italia e Russia.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.