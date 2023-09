Dall’Inghilterra: “Solskjaer rifiuta la Norvegia femminile. Vuole ancora lo United”

Dall'Inghilterra rimbalzano le voci della nostalgia United per Ole Gunnar Solskjaer . Il tecnico scandinavo avrebbe infatti rifiutato la panchina della Nazionale norvegese femminile nella speranza di un futuro ritorno ai Red Devils, magari in una nuova veste dal momento che attualmente Erik Ten Hag non sembra a rischio. Il norvegese, 50 anni, è stato licenziato dal Manchester quasi due anni fa: era il novembre 2021, e la squadra veniva da una sola vittoria nelle ultime sette gare disputate.

Intervistato dal portale norvegese NRK, Ole ha confermato: "Sì, ho parlato con la Federazione scandinava di un possibile lavoro da commissario tecnico femminile, me lo hanno chiesto. Ma io non mi sento ancora pronto per questo incarico". E allora il Mirror insinua che il tecnico abbia rifiutato la Norvegia (e in passato anche Burnley e Leicester) nella speranza di un ritorno allo United, prendendo spunto da un altro stralcio dell'intervista: "Ho un altro lavoro nella mia testa, se c'è l'occasione giusta e sufficientemente eccitante. Ci sono tantissimi club, ma non ho voglia di allenare tanto per lavorare. Deve essere un incarico speciale, una nuova cultura oppure un club che mi ecciti davvero. Oppure qualcuno che mi richiami allo United in qualche nuova veste, chissà". Ammissione chiara: la nostalgia di casa Old Trafford inizia a farsi sentire.