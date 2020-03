Dall’Inghilterra, trema la panchina di Zidane al Real Madrid: Florentino Perez pensa a Pochettino

Nonostante il grande successo contro il Barcellona nel recente Clasico e la vetta de La Liga riconquistata, la posizione di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid non è poi così salda come si possa pensare.

A riferire qualche malcontento è il The Independent che parla addirittura del possibile sostituto del tecnico francese. Stando a quanto si apprende, il presidente blancos Florentino Perez non è rimasto contento del k.o. in Champions League contro il Manchester City e, in caso di eliminazione dal torneo, potrebbe anche pensare di esonerare Zidane in estate e chiamare Mauricio Pochettino. Sembra che la dirigenza madrilena abbia anche contattato l’entourage dell’allenatore argentino chiedendo di tenerli aggiornati su eventuali proposte ricevute e movimenti dell’ex Tottenham a conferma del forte interessamento.