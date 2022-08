Dall’Olanda, bloccato l’arrivo di Ocampos: il giocatore era già ad Amsterdam

Clamoroso quanto sta accadendo in casa Ajax sul fronte Lucas Ocampos. La dirigenza aveva chiuso con il Siviglia a 20 milioni di euro: l'ex Milan e Genoa aveva addirittura già salutato tifosi e compagni e aveva già raggiunto Amsterdam per visite mediche e firme da effettuare oggi. Invece, secondo il Telegraaf, il consiglio di sorveglianza del club, che deve sempre dare il suo ok per transazioni superiori al milione di euro, ha stoppato tutto non considerando buono l'investimento di 20 milioni per un calciatore di 28 anni.