Dall’Olanda, si dimette l’allenatore dell’Utrecht: mani addosso all’ex Napoli Younes

Clamoroso in casa Utrecht . Il club di Eredivisie ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che Henk Fraser non è più l'allenatore: il tecnico ha mostrato un comportamento aggressivo e pertanto ha deciso di rassegnare le dimissioni. Il motivo è legato ad un episodio accaduto lo scorso sabato. Mentre il club olandese era in ritiro in Spagna per preparare la ripresa della stagione dopo la sosta per i Mondiali di Qatar 2022, Henk Fraser ha afferrato per il collo l'ex calciatore del Napoli Amin Younes . Questa la nota ufficiale del club:

"Henk Fraser lascerà immediatamente l'FC Utrecht. Un incidente sul campo di allenamento di Utrecht sabato scorso, in cui Fraser ha mostrato un comportamento trasgressivo, ne è il motivo. L'Head Coach ha informato la dirigenza di essere giunto alla conclusione di aver oltrepassato il limite e di rassegnare le dimissioni. All'FC Utrecht, come in qualsiasi azienda e nella società nel suo insieme, si applicano determinate norme e valori. A volte, nel pieno della battaglia sportiva, vengono esplorati i limiti", spiega il direttore generale Thijs van Es. "In questo caso, Henk ha mostrato comportamenti che superano il limite di ciò che è consentito, che abbiamo subito concordato, che lo ha portato a prendere questa decisione". "Non mi è mai successo da allenatore. Non va bene per me e per il club. Ho danneggiato il club con quanto accaduto e fa male a molti, me compreso", ha detto Henk Fraser. "Ecco perché ho fatto la scelta di dimettermi da allenatore dell'FC Utrecht. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte".