Dall’Olanda sicuri: il Barcellona ha pronto il primo acquisto dell’era Koeman

Viste le difficoltà ad arrivare ad altri obiettivi per l’attacco, Lautaro Martinez su tutti, il Barcellona ha svoltato con decisione verso Memphis Depay. In Olanda non hanno dubbi che l’attaccante del Lione sarà il primo acquisto dell’era Koeman.

Barcellona: le cifre per Depay

Memphis Depay sarà il primo acquisto del Barcellona dell’era Koeman. La conferme arriva anche da Voetbal International, con il Lione che incasserà 30 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante. Secondo il noto media olandese, l’attaccante del club francese firmerà un contratto quadriennale. A 26 anni, Depay si trasferirà al Barcellona dopo tre anni in Francia. Sarà lui il primo acquisto del nuovo ciclo blaugrana. In stagione, l’attaccante ha già segnato 3 gol nelle prime due giornate.

