Dalot, un “buco” nella caviglia ma resta in campo col Manchester United

Le immagini dell'infortunio al portoghese

Stanno diventando virali sui social le immagini dell'esterno ex anche del Milan Diogo Dalot . L'attuale giocatore del Manchester United è sceso in campo lunedì sera contro l'Aston Villa in FA Cup riportando un brutto "buco" sulla caviglia. Il portoghese, però, eroicamente, è rimasto sul terreno di gioco fino alla fine.

L'ex Milan era rimasto a terra per diversi minuti salvo poi proseguire la partita. In campo per tutti i 90 di gioco, Dalot è stato davvero eroico a giudicare le foto poi rese note: "Grazie a tutti per i messaggi. Ora va meglio grazie ai medici che si sono presi cura di me. Una bella immagine per studiare l'anatomia", ha scherzato proprio il calciatore dopo essere stato suturato con diversi punti.