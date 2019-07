Dani Alves, anche il Cadice ci prova: “Vieni da noi, abbiamo gli stessi colori del Brasile…”

Dani Alves in cerca di una nuova squadra e sui social fioccano le proposte. L’ultima, quella del Cadice in Spagna.

Dopo aver lasciato il Psg ed essere diventato a tutti gli effetti un calciatore svincolato, Dani Alves è in cerca di una nuova avventura e solamente pochi giorni fa si era proposto via social cercando una squadra che potesse offrirgli un nuovo contratto.

Tra i primi club a raccogliere il suo invito i sammarinesi dei Tre Fiori ma adesso anche un’altra squadra: il Cadice che milita nella Seconda divisione spagnola. Rigoramente via social, ecco lo scambio di messaggi e l’arma segreta per convincere Dani Alves: “Ciao Dani, non possiamo pagarti tanto ma siamo in un Paese nel quale passeresti delle giornate stupende. Abbiamo il carnevale e la maglia dello stesso colore di quello della tua nazionale e viviamo in un posto stupendo, Tacita de la Plata”. Il Cadice prova a puntare sui colori verdeoro e sulla possibilità di una vita tranquilla, cosa deciderà il brasiliano?