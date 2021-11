Dani Alves, clausola speciale sul contratto: 100 milioni da dare al Barcellona se…

Clausola "al contrario" sul contratto del brasiliano

In genere, infatti, sono le società che fissano le clausole per evitare che i propri tesserati partano a cifre più basse rispetto alle attese. Ma in questo caso, sarà il contrario. Pare che Dani Alves abbia accettato un particolare accordo secondo cui dovrà pagare una sanzione di 100 milioni di euro se lascerà il Barcellona prima del 30 giugno. Il club si è cautelato, dunque, per evitare l'eventuale addio del giocatore prima della fine dell'accordo a giugno 2022.