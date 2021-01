Dani Alves contestato: i tifosi del San Paolo gli chiedono di andarsene

Arrivato come un eroe, Dani Alves non sta certo vivendo un periodo felice al San Paolo. Il suo rapporto con la tifoseria non è mai stato, a dirla tutta, sempre rose e fiori e, anzi, adesso, è arrivato ad essere ai minimi termini.

Come riportano i media brasiliani, ma è visibile anche dai tanti commenti social, l’esterno ex Juventus e Barcellona è considerato, insieme all’allenatore Diniz, responsabile del momento del club verdeoro che, dopo essere stato in testa alla classifica con anche 7 punti di vantaggio sulle rivali, è incappato in una serie di k.o. o mancate vittorie che hanno portato la squadra ad essere seconda, a -1 dai rivali dell’Internacional.

Complice l’1-1 maturato in casa contro il Coritiba, sembra che i tifosi del San Paolo abbiano chiesto a gran voce l’addio di Dani Alves e l’esonero del mister. Addirittura i fan più accesi avrebbero intonato dei cori proprio al calciatore: “Il San Paolo non ha bisogno di te” e “Oh, quanto sarebbe bello se Alves tornasse a Bahia”, questa la richiesta degli appassionati del club.