Dani Alves, debutto emozionante col Pumas: assist al 90esimo e pari in extremis

Inizia positivamente l'avventura del brasiliano in Messico.

Redazione ITASportPress

Debutto col botto per Dani Alves al Pumas. Non tanto per il risultato, un pareggio, ma per il modo col quale è arrivato. Il brasiliano, trasferitosi in Messico per la sua nuova avventura, ha esordito nell'1-1 dei suoi contro il Mazatian.

Sotto di una rete fino al 90esimo, è stata necessaria una pennellata dell'ex anche di Juventus e Barcellona da calcio d'angolo per far arrivare il pallone sulla testa di Freire per la rete che ha regalato il pari al Pumas. Gioia incontenibile per il pareggio in extremis ottenuto e grande soddisfazione anche nel post gara.

Dani Alves ha, infatti, commentato via social la prima con il nuovo club in modo piuttosto contento: "Grazie di cuore a tutti per l'accoglienza, per l'affetto e la stima che mi avete dato. La prima non si scorda mai. Continueremo a lavorare sodo per farvi divertire. Forza Pumas", le parole su Instagram del brasiliano.