Dani Alves è tornato al Barcellona per restare: scatta opzione per un altro anno

Il brasiliano confermato anche per l'anno prossimo

Come riportano i media iberici tra cui Marca, Dani Alves e il Barcellona proseguiranno insieme con un doppio obiettivo. Per il brasiliano in primis raggiungere e giocare il Mondiale in Qatar al termine del 2022. In secondo luogo dare una mano al club e ai giovani giocatori a crescere in ottica della prossima annata. L'ex Juventus e Psg, come noto, era tornato a novembre e ha firmato fino a giugno 2022, ma nell'accordo era prevista una clausola esercitabile qualora avesse dato segnali confortanti. In tal senso, le risposte che dovevano arrivare sono giunte a Xavi e alla dirigenza che hanno quindi deciso di affidarsi a lui sino all'estate 2023.