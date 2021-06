Dani Alves è una furia contro il VAR: “In mano ad incompetenti non serve a nulla”

Il brasiliano non ha accettato una espulsione ai danni di un suo compagno

Dani Alves continua a far parlare di sé anche dal lontano Brasile. L'esterno del San Paolo ha pensantemente criticato il VAR a seguito della gara dei suoi di questo mercoledì contro la Chapecoense terminata 1-1 e valida per la quarta giornata di campionato.

L'ex Barcellona e Juventus, che è stato solamente spettatore della gara, non ha gradito il cartellino rosso mostrato a Rodrigo Nestor per un intervento dubbio su un rivale. L'arbitro, inizialmente, aveva dato solo l'ammonizione ma richiamato dal VAR, ha poi optato per la massima punizione.

Su Twitter, Dani Alves non ha avuto mezze misure, criticando pesantemnte l'operato dei direttori di gara: "Il VAR dovrebbe essere una soluzione, ma in mano agli incompetenti non funziona", ha detto il brasiliano. "Sapete distinguere un fallo intenzionale da uno fortuito? C'è differenza quando si entra per giocare la palla e quando no".