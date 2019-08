Dani Alves esordio magico, gol vittoria col San Paolo: “Questa è l’energia che ci farà diventare grandi…”

Ha vinto tutto in carriera e anche quella che potrebbe essere la sua ultima tappa di una vita da calciatore assolutamente incredibile non poteva che iniziare col botto. Dani Alves ha messo a segno, alla sua gara d’esordio con il San Paolo, la rete della vittoria nell’1-0 finale dei suoi.

Schierato come interno di centrocampo, nella sfida contro il Ceara, Dani Alves ha saputo trascinare i suoi con un inserimento in area di rigore e un preciso destro, dopo una finta, che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Sui social, poi, l’esultanza e la carica nei confronti della squadra e dei compagni: “Questa è l’energia che ci farà costruire una grande squadra”, ha detto il brasiliano numero 10 su Instagram.