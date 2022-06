Dani Alves, idea rinnovo ad hoc col Barcellona per arrivare al Mondiale

Ipotesi sei mesi di contratto per il brasiliano

Redazione ITASportPress

Dani Alves e il Barcellona ancora insieme nella prossima stagione. Il brasiliano, tornato in blaugrana a gennaio 2022, punta al rinnovo di contratto anche per l'annata 2022-23 o per lo meno per parte di essa.

Infatti, come spiegato da AS, l'esterno vorrebbe un anno di contratto con i catalani ma potrebbe dire di sì anche all'ipotesi di un prolungamento ad hoc per soli sei mesi per arrivare pronto al Mondiale in Qatar in inverno.

Il quotidiano spagnolo spiega come nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza sul destino del giocatore che sembra però già scritto sempre in maglia blaugrana. L'indizio, in tal senso, è arrivato dalle foto ufficiali del club usate per l'uscita del nuovo kit della prossima stagione dove appunto appare anche Dani Alves.

Società e calciatore sono in piena sintonia e secondo il media iberico non dovrebbero esserci problemi per trovare un accordo, sia questo di un anno o anche di soli sei mesi.