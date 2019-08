Dani Alves, in 50mila al Morumbi per la presentazione: “Emozione indescrivibile”

Il giocatore più vincente della storia del calcio è tornato a casa, nel suo Brasile, per intraprendere una nuova avventura con il San Paolo. Parliamo naturalmente di Dani Alves, che – reduce dall’ennesimo titolo di Francia con il Paris Saint-Germain, è stato presentato allo Stadio Morumbi dinnanzi ad una folla entusiasta di 50mila persone. L’ex Juventus, fra le altre, ha rilasciato queste dichiarazioni nella circostanza: “Per me è una emozione indescrivibile indossare questa maglia: l’ho sognata fin da bambino e questo momento, alla fine, è arrivato”. Una festa pazzesca, con accoglienza da vera rockstar: tutti in visibilio per la prima al Morumbi dell’esterno destro 36enne, che un mese fa esatto ha trionfato anche nella Copa America con la Nazionale verdeoro (competizione organizzata in casa).