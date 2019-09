Dani Alves: “La felicità di Neymar è al Barcellona, sono sicuro che riuscirà a tornarci”

Neymar è rimasto al Paris Saint-Germain e ha già detto che darà tutto per la maglia dei parigini, lasciando i malumori per il mancato ritorno al Barcellona da parte. Finora alle parole sono corrisposti i fatti, avendo segnato un paio di gol bellissimi e decisivi per permettere alla squadra di Tuchel di rimanere in alto nella classifica di Ligue 1. Il suo connazionale Dani Alves, però, sostiene a Business Insider che presto il ritorno in blaugrana potrà diventare realtà per il classe 1992: “Penso che la sua felicità sia al Barcellona, che lui vorrebbe ricominciare dalla serie di successi raggiunti in Spagna fino a due anni fa: quando sei felice in una piazza, si ha voglia di tornarci, e lui ha insistito per farcela. Sono sicuro che se in futuro dovesse mostrare di nuovo l’interesse di rientrare al Barça, riuscirà nel suo intento”.

E poi l’ex Juventus ha parlato di sé e del tripudio che gli è stato riservato al ritorno in Brasile: “Una sensazione unica, ci si sente come se fossi voluto bene da un popolo intero. Un sogno d’infanzia che si è realizzato, ancora più bello di quanto immaginassi. Sto godendo di questa situazione per scrivere un nuovo capitolo vincente della mia vita. Credo nella conquista dei propri sogni, finora li ho realizzati tutti”.