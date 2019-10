Dani Alves: “Neymar come un bambino, ma la gente deve rispettarlo…”

“Neymar a volte è infantile. È molto sensibile a quanto gli accade intorno e alle critiche”, parola di Dani Alves. L’attaccante del Paris Saint-Germain è tornato a far parlare di sé per le prestazioni in campo, ma nessuno può dimenticare il vero e proprio tormentone di mercato avvenuto questa estato con il brasiliano che sembrava essere destinato a lasciare la Ligue 1 per la Spagna.

Il suo ex compagno di club, nonché connazionale Dani Alves parlando a Sport TV ha detto la sua sul classe 1992 e le contraddizioni nel suo carattere. Da una parte una tirata d’orecchie, dall’altra grande protezione, come un fratello maggiore.

BAMBINO – “Cerco di consigliare sempre Neymar. Gli dico che ha grandi responsabilità nei confronti di giovani e di chi guarda il mondo del pallone e ciò che lo circonda. Sa cosa penso di lui. Lui ha delle responsabilità in questo senso e deve prendere una posizione. ‘Sei un bambino o no? No, sei un uomo’”, ha detto Dani Alves che poi ha spiegato: “Spesso è infantile, come un bambino. Ma è molto sensibile alle critiche e a tutto ciò che gli accade attorno. Le persone dovrebbero rispettarlo. Anche quando è in Nazionale, le persone non lo rispettano ma dovrebbero. Neymar ha abbastanza esperienza per dire quello che vuole, ha vinto tutto mentre chi parla no”.