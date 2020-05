Dani Alves: “Neymar nato per essere speciale”

Spesso criticato, sempre sulla bocca di tutti. Neymar, attaccante del Brasile e del Paris Saint-Germain trova, adesso, in Dani Alves un alleato speciale. Nonostante spesso proprio l’ex terzino bianconero lo abbia pizzicato su alcuni comportamenti, ora l’esperto difensore in forza al San Paolo ha avuto solamente parole al miele per il connazionale.

Neymar, persona speciale secondo Dani Alves

Compagni al Barcellona, poi al Paris Saint-Germain e, ovviamente con la maglia del Brasile, i due calciatori si conoscono molto bene tanto che Dani Alves, parlando al programma brasiliano Jogo Alberto ha affermato: “Neymar ha sempre avuto troppe responsabilità ma in campo ottiene sempre grandi risultati”, ha esordito l’esterno classe 1983. “La gente pensa che i calciatori non abbiano problemi, in realtà siamo umani anche noi. Neymar è una delle persone più pure che abbia mai incontrato. Ha una sua personalità, è nato per essere speciale”. Ma poi anche una piccola accusa che vuole essere un consiglio da fratello maggiore: “Deve solo concentrarsi sulle sue potenzialità”.

Il futuro di Neymar

Ma il nome di O’Ney resta tra quelli più chiacchierati anche in ottica calciomercato. Infatti, le voci che lo vorrebbero sempre intenzionato a fare ritorno al Barcellona non si placano. Nelle scorse ore, Sport dava per certa la volontà di Neymar di tornare blaugrana. “Neymar, no al Psg e sì al Barça”, questo il titolo scelto dal periodico iberico che sottolinea come il brasiliano starebbe facendo di tutto per creare problemi alla società francese, compreso porre resistenza per abbassarsi l’ingaggio vista la crisi dovuta all’emergenza coronavirus. Chissà, a tal proposito, cosa ne penserà Dani Alves e se in questo caso sarebbe pronto a dare a Neymar una bella tirata d’orecchie o una pacca sulla spalla di incoraggiamento… Ricordiamo che la Ligue 1 è stata fermata e che il Psg si è laureato campione di Francia.