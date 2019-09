Dani Alves non si adatta al campionato brasiliano: “Rinuncio a fare l’esterno, pur di…”

Sembra paradossale, ma Dani Alves ha dichiarato di non riuscire ad abituarsi al calcio del proprio Paese ed è disposto a cambiare posizione in campo. Il giocatore più vincente della storia del calcio, archiviata l’esperienza al Paris Saint-Germain, ha deciso di tornare in Brasile, vestendo la maglia del San Paolo. “È difficile giocare qui, trascorro molto tempo senza toccare il pallone – ha detto l’ex Juventus a TV Globo – e questo non mi permette di esprimermi al meglio. A me piace giocare palla a terra, intervenire spesso nella manovra, entrare nel possesso con frequenza. Giocando qui da esterno non solo fatico in queste cose, ma vado anche fuori ritmo. Devo avere possibilità di aiutare i compagni a creare opportunità da gol, per questo sono disposto anche a cambiare la posizione che per vent’anni è stata mia”.