Dani Alves “Paperone” del Brasilerao: superato un talento dell’Inter

Dani Alves ha deciso: no al calcio europeo, sì al Sud America. L’ex terzino di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain è tornato al San Paolo, la sua squadra del cuore. Il miglior giocatore dell’ultima Copa America sottoscriverà un contratto faraonico per gli standard del calcio brasiliano, sottoscrivendo un triennale tra 4,2 milioni di euro. Una cifra non banale perché si tratta dello stipendio più elevato del Brasilerao. Il primato di Dani Alves si è materializzato attuando il sorpasso ai danni della meteora interista Gabriel Barbosa, che percepisce 3 milioni di euro dal Santos.