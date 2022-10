Dani Alves pronto a tutto per il Mondiale: si allena col Barcellona B…

Il brasiliano ha ottenuto di allearsi col club blaugrana per prepararsi al Mondiale.

Redazione ITASportPress

Attualmente sotto contratto col Pumas, il difensore brasiliano Dani Alves, 39 anni, ha deciso di provare ogni modo possibile per rimanere in forma e arrivare tirato a lucido per il Mondiale in Qatar.

Visto che il campionato in Messico si è concluso, il laterale è tornato in Europa per allenarsi e lo ha fatto "a casa", a Barcellona. Come sottolineato anche dalla stessa società blaugrana, infatti, Dani Alves si trova in queste ore nella città catalana dove si sta allenando al centro sportivo blaugrana.

Il giocatore, però, non si sta affiancando alla formazione di Xavi, bensì al Barcellona B, o meglio, il Barça Atlètic, allenato dal suo ex compagno di squadra Rafa Marquez. L'obiettivo dell'esperto giocatore, come detto, è quello di mettersi in forma per strappare una chiamata a Qatar 2022.

Sul sito della società, oltre alle immagini, anche la spiegazione con tanto di parole che rendono onore alla carriera del brasiliano e di quello che è il privilegio di più giovani ragazzi di potersi allenare con una personalità di livello come la sua.