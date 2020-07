Dani Alves punge il Barcellona: “Arthur era il nuovo Xavi. Non l’hanno aspettato…”

Non solo le parole sul Barcellona e su Lionel Messi, Dani Alves, nel corso della sua intervista a Radio Catalunya, ha parlato anche dell’affare Arthur e della sua cessione alla Juventus. L’ex laterale sia dei catalani che dei bianconeri si è detto molto sorpreso e anche un po’ incredulo per l’affare portato avanti dai due club, specie da parte del Barcellona che aveva in casa “il nuovo Xavi”.

Dani Alves: “Sembrava il nuovo Xavi, ma non lo hanno aspettato”

Parte subito forte Dani Alves riguardo l’affare tra Barcellona e Juventus che ha visto coinvolto in suo connazionale Arthur e le sue parole sono abbastanza pungenti: “Il suo passaggio ai bianconeri? Non mi ha chiesto alcun consiglio per firmare per la Juve”, ha spiegato l’ex terzino blaugrana. “Io però non capisco: un anno fa era il nuovo Xavi e ora lo hanno ceduto. Le grandi squadre agiscono in questo modo, non ti danno il tempo di adattarti”.

E a proposito di Xavi e della possibilità di vederlo allenatore del Barcellona: “Con lui sarà la versione 3.0 del Barcellona. Una squadra non è solo 11 giocatori, e ovviamente non è solo un allenatore … è l’insieme di tutti questi fattori. Solo così si forma una squadra grande e invincibile, solo quando c’è sintonia…”.

