Dani Alves rompe ufficialmente col San Paolo: ora è svincolato

Addio ufficiale tra le parti

Il club brasiliano, in una nota ufficiale, ha reso noto di aver rescisso il contratto del terzino che sarebbe stato un calciatore della società fino a dicembre 2022. L'ex di Juventus e Barcellona non si era presentato agli allenamenti previsti la scorsa settimana reclamando il pagamento degli stipendi arretrati provocando la reazione dei dirigenti che, in conferenza stampa, aveva annunciato che non avrebbero più considerato Dani Alves come un giocatore della loro rosa. A distanza di qualche giorno, ecco l'annunco che libera, di fatto, l'esterno.