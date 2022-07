Dani Alves, sì al Pumas: in Messico per 100mila dollari a partita

A riportare la notizia è Karla Uz, giornalista di 'Diario Record Mexico', secondo la quale Dani Alves si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche con il Pumas per poi, ove tutto andasse bene, mettere la firma sul contratto. Il giocatore, quindi, pare in procinto di legarsi ad una delle formazioni messicane più forti e blasonate. Non sono ancora noti ufficialmente gli estremi dell'accordo ma da quanto si apprende, il calciatore andrà a firmare un contratto da 100.000 dollari a partita.

Al momento, alla fine del campionato messicano mancano una decina di partite, a cui se ne potrebbero aggiungere altre sei in caso di qualificazione alla fase finale. Da sottolineare poi, come il destino potrebbe subito mettere davanti a Dani Alves la sua ex squadra. Infatti, il Pumas sarà l'avversario del Barcellona nel Trofeo Gamper in programma al Camp Nou il prossimo 7 agosto. Per quella data, il giocatore potrebbe essere ufficiamente un tesserato del club messicano e anche già pronto per scendere in campo.