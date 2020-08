Dani Alves sotto accusa col suo San Paolo, ma lui rilancia: “Voglio vincere il Mondiale in Qatar”

Accolto come un eroe al San Paolo, Dani Alves nelle ultime settimane non sta certo vivendo un ottimo momento. Complici i mancati risultati della squadra, non ultima la sconfitta rimediata ad opera del Mirassol, i tifosi brasiliani del club sono andati su tutte le furie provocando diversi disordini per squadra e giocatori. Dal canto suo, l’ex giocatore anche di Barcellona e Juventus ha risposto mettendoci la faccia. Prima un messaggio su Intagram, poi, una breve dichiarazione riportata dal Mundo Deportivo tipica del genio brasiliano.

Dani Alves: “Voglio il Mondiale in Qatar”

Come scrive il quotidiano spagnolo, Dani Alves ha risposto al difficile momento con un all-in sul futuro: “Voglio essere campione in Qatar 2022”, avrebbe dichiarato il brasiliano. “Sai cosa mi motiva di più? Quando nessuno crede in me e dicono: ‘Non può più giocare, non vale niente, è vecchio’. Lavorerò come un figlio di pu***na per questo. Ma prima è necessario risolvere i problemi al San Paolo”. Problemi che vanno ancora risolti vista la sconfitta contro il Mirassol successiva a queste sue parole.

Questo, invece, lo sfogo del campione brasiliano dopo la partita nel quale si scusa per i mancati risultati e i momenti difficili promettendo il massimo impegno e confermando che, come sempre, è il primo a metterci la faccia.