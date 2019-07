Dani Alves superstar in Copa America: due opzioni per il suo futuro

La Copa America 2019 ha restituito un Dani Alves nuovamente protagonista. L’esterno difensivo brasiliano è tornato su altissimi livelli, dimenticando le ultime gare opache con il Paris Saint-Germain, come testimoniato dal riconoscimento come miglior giocatore della competizione. Peraltro, prima della vittoriosa campagna con la propria nazionale nella massima manifestazione in America Latina, il campione aveva deciso di lasciare il club francese. Su Dani Alves ci sono due opzioni: il Manchester City o il Brasile. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il difensore sarebbe tentato di tornare in patria, ma il richiamo del vecchio maestro Pep Guardiola potrebbe fargli cambiare idea. Nelle prossime settimane ogni dubbio verrà fugato.