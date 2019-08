Dani Alves torna a casa, ha firmato con il San Paolo: “Ho scelto di tornare in Brasile, nel mio Paese, nella mia gente. Nel club che amo”

Dani Alves ha scelto la sua prossima squadra: il San Paolo, con cui ha firmato un contratto fino a dicembre 2022. Dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, ed essere stato tra i protagonisti del successo in Copa America con il Brasile, l’esterno ex anche Barcellona e Juventus ha scelto la sua prossima squadra.

Una decisione dettata dal cuore come lo stesso classe ’83 ha dichiarato sul profilo ufficiale della società verdeoro: “Siamo nel 2019 e avrei potuto scegliere qualsiasi altra squadra per cui giocare. Ma ho scelto di tornare in Brasile, nel mio Paese, nella mia gente. Nel club che amo. È irreale, ma sono qui”.

L’annuncio è arrivato anche da parte del San Paolo che ha comunicato attraverso il sito ufficiale e i canali social l’accordo con Dani Alves fino al dicembre 2022. Anche il presidente Carlos Augusto de Barros ha espresso tutta la propria gioia per l’arrivo del fuoriclasse: “Dani Alves è la personificazione di ciò che vogliamo per il San Paolo. Uno dei giocatori più importanti a livello mondiale, riconosciuto per la sua immensa professionalità, per la sua forte determinazione e il suo desiderio incessante di titoli e vittorie. Inoltre è socialmente impegnato e appassionato per il nostro Paese. Il San Paolo deve vincere a tutti i costi. Ho detto a Dani che un giorno avrebbe giocato qui, nella squadra che ama. Oggi posso dire con orgoglio che ho mantenuto la promessa”.

Per la sua nuova avventura, Dani Alves ha scelto il numero 10. Un numero particolare visto il suo ruolo.