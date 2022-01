Dani Alves torna tra i convocati del Barcellona: prima l’asterisco poi il via libera…

Il brasiliano resta in attesa della conferma della sua iscrizione alla lista del torneo

Redazione ITASportPress

In terra spagnola si torna in campo questa sera per la Copa del Rey. Il Barcellona sfiderà il Linares e lo farà, probabilmente, anche con Dani Alves. Ebbene sì, perché finalmente il brasiliano potrà scendere in campo dopo il suo arrivo avvenuto ormai diverse settimane fa.

Il difensore aveva fatto ritorno in terra catalana in grande stile, con tanto di presentazione e tutto ciò che concerne "i nuovi acquisti", ma ancora non era potuto essere convocato e tantomeno scendere in campo. Oggi potrebbe finalmente esserci questa occasione. Usiamo il condizionale perché, come confermato dalla lista di convocati di Xavi, Dani Alves risulta... con l'asterisco. L'esperto calciatore, infatti, sta aspettando la conferma dell'iscrizione alla lista per il torneo. Ove arrivasse l'ok, quasi certamente sarà in campo viste anche le numerose assenze di tanti titolari. Non resta che attendere, ma già rivederlo protagonista tra i "chiamati" del mister fa un bellissimo effetto...

Arriva l'ufficialità

Dopo qualche ora dalla pubblicazione della lista dei convocati con l'asterisco, il Barcellona ha reso noto che Dani Alves ha ricevuto l'ok per essere ufficialmente convocato e protagonista in maglia blaugra. Il brasiliano, a questo punto, aspetterà solo di capire se mister Xavi lo manderà in campo da subito in Copa del Rey, cosa molto probabile.