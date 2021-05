Dani Alves, tra Mondiale e… Messi: “Sogno Qatar 2022. A Leo ho ricordato…”

Il brasiliano tra Mondiale e l'ex compagno di squadra

Redazione ITASportPress

Dani Alves si racconta e lo fa ai microfoni del Guardian parlando di se stesso ma anche del suo caro amico ed ex compagno al Barcellona Lionel Messi. L'esterno brasiliano, con un passato italiano alla Juventus, ha parlato a 360° dei suoi sogni per il futuro ammettendo di aver dato anche un consiglio a La Pulce a proposito della scelta sul suo destino.

Dani Alves: tra Messi e il Mondiale 2022

"Ho sempre detto a Messi parecchie volte che lui è nato per essere un giocatore del Barcellona e il Barcellona è nato per essere la sua squadra", ha affermato Dani Alves. "Lui mi ha dato spesso consigli, quindi adesso tocca a me fare lo stesso con lui. Una volta mi ha detto di rimanere al Barcellona perchè non esiste al mondo posto migliore. Mi ha chiesto 'dove saresti più felice?'. E sono rimasto. Ora io gli ho ricordato nel dettaglio quella stessa conversazione e gli ho detto che un buon amico mi ha spiegato che Barcellona è il miglior posto possibile".

Ma... "Non mi ha ancora risposto, ma solo quando lasci il Barça capisci quanto ci stavi bene. Tutti quanti i miei compagni, e intendo tutti, che se ne sono andati alla fine se ne sono pentiti. Quando me ne sono andato io, volevo dimostrare il mio valore per tornare. Ma le persone che erano contro di me quando me ne sono andato erano ancora lì in società. Eppure ho dimostrato di poter essere ancora un calciatore da Barça, ho provato a tornare, lo volevo davvero. Ma erano loro a non volermi più".

DESIDERIO - Ma oltre a parlare di Messi e del Barcellona, Dani Alves guarda al futuro: "Il Mondiale è un sogno a cui non voglio ancora rinunciare, sto lottando per tenermi ai massimi livelli e fare questa ultima esperienza con il Brasile, è la mia sfida", ha ammesso il brasiliano classe 1983. "Sognare solamente non serve a nulla, io voglio competere, ora è il momento di lavorare e di costruire, ma i sogni mi motivano. Finchè vivrò, lotterò per i miei sogni".