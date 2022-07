Dani Alves: “Tutti dicono che sono vecchio, ma non sono d’accordo”

IL BARCELLONA - "Non me ne sono andato triste. Sono partito felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato per cinque anni desiderando di vivere questo secondo momento. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è stata gestita la mia partenza. Da quando sono arrivato ho chiarito che non ero più un ragazzo di 20 anni e che volevo che le cose fossero fatte a testa alta, senza nascondere le cose. Ma questo club ha peccato negli ultimi anni. Al Barcellona non interessano le persone che hanno fatto la storia del club. Da culê, vorrei che il Barcellona facesse le cose in modo diverso. Non parlo di me stesso perché la mia situazione era un altro scenario. Sono eternamente grato a Xavi e al presidente per avermi riportato indietro".