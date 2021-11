Dani Alves, tutto per amore del Barcellona: stipendio più basso della Liga

Il brasiliano giocherà per piacere e con l'unico scopo di aiutare il club

Se in un primo momento si era parlato di un contratto con uno stipendio simbolico di 1 euro, questo non è stato possibile per via del regolamento de La Liga che impone un salario minimo. In tal senso, ecco che La Vanguardia, conferma che l'ex terzino anche di Juventus e Paris Saint-Germain percepirà lo stipendio più basso possibile concesso da LaLiga fatta eccezione per i giovani calciatori del settore giovanile.