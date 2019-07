Dani Alves verso il City: ingaggio possibile, ma c’è un intoppo…

Pep Guardiola inizia a sperarci. Il suo pupillo Dani Alves potrebbe accasarsi al suo Manchester City: il terzino brasiliano ha deciso di non continuare al Paris Saint-Germain e dopo una Copa America vissuta da protagonista è pronto a trasferirsi altrove. I Citizens sono un’ipotesi a lui gradita, come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail. Tuttavia, al momento, l’operazione non è ancora definita completamente. E spunta un intoppo: il club inglese potrebbe tesserare Dani Alves solamente in caso di cessione di Danilo, terzino brasiliano finito fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola ed offerto ad Inter e Juventus. Nelle prossime settimane potrebbe sbloccarsi l’affare.