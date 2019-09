Dani Ceballos: “Arsenal-Real Madrid, la differenza si nota appena. Amo squadra, città e Premier”

Un buon avvio di campionato con la maglia dell’Arsenal per il centrocampista offensivo spagnolo Dani Ceballos, che è stato per lungo tempo nel mirino del Milan. Alla fine, però, il Real Madrid lo ha ceduto in prestito ai Gunners, con cui finora ha disputato tutte e 4 le giornate di Premier League: “Amo la città, mi piace la Premier League e mi piace l’Arsenal – ha detto il 23enne in una intervista al Guardian -. Non ho trovato differenze particolari rispetto al Real, qui i tifosi sono allo stesso modo appassionati e amano i propri beniamini. È stato facile adattarmi perché ti fanno sentire importante fin da subito, sono contento e lieto per a fiducia che mi è stata data”.

Con la maglia dei blancos non ha avuto molto spazio: “È vero, bisogna essere onesti: a Madrid non avevo molto spazio. Quando ho giocato, non ho potuto farlo come avrei voluto, anche per colpa mia”. Sull’allenatore Emery: “Mi conosce bene, vuole che la mia personalità venga fuori”. L’atmosfera di Liverpool lo ha particolarmente colpito: “Anfield, non ho mai visto niente di simile. Un clima che ti toglie il fiato, i tifosi sostengono con grande intensità”.