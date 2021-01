Dani Ceballos ha le idee chiare: “Vincere con l’Arsenal e tornare al Real Madrid. E a fine carriera ancora il Betis…”

Dani Ceballos ha le idee chiare riguardo al proprio futuro. Il calciatore spagnolo ha parlato a El Larguero di Cadena SER relativamente alle proprie ambizioni di successo sia in maglia Arsenal, suo attuale club, sia con la camiseta blanca del Real Madrid, proprietaria del cartellino.

“Ho firmato un contratto lungo col Real Madrid, mi restano due anni e mezzo ancora”, ha precisato Ceballos. “Il mio obiettivo è vincere con la maglia dell’Arsenal ma allo stesso tempo mi piacerebbe, come ho sempre detto, tornare a vestire la maglia del Real Madrid”. E ancora sulla fine della sua carriera: “Se mi piacerebbe concludere la carriera al Betis? Certamente. Voglio tornare e restituire l’affetto ricevuto. Ricordo ancora la mia promozione con il Betis in Primera e difficilmente la dimenticherò. Seguo sempre il Betis e non solo nelle partite importanti. Lo seguo quasi quotidianamente sui social e ogni volta che gioca”.