Dani Olmo allo scoperto: “Se il Barcellona mi vuole… meglio andarci adesso”

Dani Olmo è un obiettivo del Barcellona e lo stesso calciatore non nasconde la voglia di poter vestire, di nuovo, la maglia blaugrana. I catalani avrebbero fatto pervenire un’offerta alla Dinamo Zagabria per il calciatore classe 1998 crescuto proprio nella cantera prima di approdare in Croazia a 16 anni.

Lo spagnolo non fa giri di parole e in’invervista rilasciata a L’Esportiu confessa: “Non so se il Barcellona mi voglia adesso o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. Se ci sarà l’accordo tra i club, però, è meglio andare via ora”. Ma Dani Olmo spiega anche perché: “Il grande salto? Credo sia il momento, anche perché il mio obiettivo è andare agli Europei e sarà difficile farcela giocando solamente una competizione minore. E poi non voglio solo andare agli Europei, ma anche continuare a migliorare. Mi sento pronto per fare un passo in avanti”.