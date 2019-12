Dani Olmo ammette: “Il mio tempo in Croazia è finito. Pronto per nuovo step…”

Dal 2014 alla Dinamo Zagabria, dopo aver lasciato la ‘cantera’ del Barcellona, Dani Olmo ha dimostrato il proprio valore ed è deciso, adesso, a farlo altrove. Lo ha ammesso lo stesso classe 1998, sul quale da tempo ci sono diversi top club d’Europa, parlando ai microfoni di Jugones.

PROSSIMO STEP – “L’estate scorsa era il momento giusto per farlo, alla fine però la cosa non si è concretizzata ed io comunque ero contento perché volevo giocare la Champions League. Adesso però penso che il mio ciclo alla Dinamo si sia chiuso e voglio fare un altro step per continuare a migliorarmi”, ha detto Dani Olmo. La Dinamo Zagabria valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro, ma con l’eliminazione dalla Champions League le richieste del club potrebbero essere meno esose. Sul giocatore anche Milan, Juventus e Napoli.