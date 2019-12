Dani Olmo si racconta: “Mi ispiro a Messi. Serie A? Campionato attraente…”

Interessante intervista rilasciata a calciomercato.com da uno dei giovani più promettenti del panorama calcisti europeo: Dani Olmo. Il classe 1998 della Dinamo Zagabria si è raccontato a tuttotondo. Dall’annata vissuta, alle origini del suo amore per il calcio, fino ad uno sguardo al futuro e, chissà, magari anche alla Serie A.

ANNO PERFETTO – “I tre migliori momenti del 2019? Al primo posto il debutto con la nazionale maggiore spagnola perché era il sogno che avevo fin da bambino. Realizzarlo con un gol è stato un momento davvero fantastico. Al secondo posto metto il debutto nella Champions League che era il mio primo obiettivo da quando sono arrivato alla Dinamo. Al terzo posto, ma non meno importante, la vittoria dell’Europeo Under 21 con la Spagna. Una cosa molto intensa e bella da cui ho imparato molto. Ma io sono un giocatore ambizioso, cerco sempre quel qualcosa in più e spero che il prossimo sia un anno ancora più soddisfacente”, ha detto Dani Olmo.

IDOLI – Dai primi passi alla cantera del Barcellona, fino agli idoli di oggi: “Sono stato sei anni della mia carriera al Barcellona, nella Masia. Ho imparato tantissimo lì, il Barcellona è una filosofia. Grazie a quel periodo sono diventato il giocatore che sono”. E sui giocatori da seguire: “I miei preferiti? Quando ero bambino mi piaceva molto Forlan, perchè giocavo da numero 9. Adesso il mio preferito è Messi”. “Se è il più forte del mondo? Si, tra i più forti. Anche Cristiano Ronaldo è molto forte, quello che sta facendo in Italia è sotto gli occhi di tutti. E’ stato eletto come migliore giocatore della serie A. Mbappè e Neymar sono molto forti anche loro”.

FUTURO – “Ora sono in vacanza e non ci ho pensato molto. Sicuramente andare all’Europeo con la Spagna e partecipare ai giochi olimpici”. E sulla Serie A: “La seguo molto. In Croazia trasmettono tutte le partite del campionato. La Serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità. Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La Serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo”.