Dani Olmo: “Vorrei giocare nella Liga”

Dani Olmo è stato sicuramente tra i nomi più rumoreggiati dello scorso mercato. Lo spagnolo faceva gola a tanti club, tra cui anche il Milan. Alla fine, il classe 1998 è passato dalla Dinamo Zagabria al Lipsia nonostante l’interesse anche del Barcellona. Intervistato da Goal, il trequartista si è raccontato a 360 gradi dal suo trasferimento in Germania sino al futuro e le ambizioni per la sua carriera.

Rumors di mercato

Dato per partente con molte possibilità di finire al Barcellona, alla fine Dani Olmo è andato al Lipsia: “Come mai non sono tornato in blaugrana? Non è una domanda da pormi. Andrebbe fatta ad altri. Io so solo che non è successo e non so dire se ci fossero davvero i presupposti. Molte cose sono state scritte dalla stampa e basta. Personalmente sapevo solo che era arrivato il momento di fare un passo in avanti e il Lipsia ha mostrato più di ogni altra squadra il proprio interesse nei miei confronti, quindi ho deciso di venire qui”. E sulla Liga: “Se mi piacerebbe tornare? Sì, ho già detto che mi piacerebbe. Sarebbe bello giocare nel campionato del mio Paese, è uno dei migliori tornei del mondo”.

Dani Olmo e la Bundesliga

Ma il presente, adesso, parla tedesco con Dani Olmo protagonista nel Lipsia del mister Julian Nagelsmann: “Se il campionato riparte è perchè è possibile tornare in campo, ci sono state comunicate le precauzioni da prendere, penso che sia stata una decisione ben pensata e ponderata. Non credo che ci siano problemi”. E sul tecnico: “Con lui impari molte cose, è chiaro su ciò che vuole da ogni giocatore, trasmette bene i concetti. Lavoriamo duramente sulle tattiche, proviamo a riprodurre situazioni di uno contro uno, due contro uno, possesso in spazi stretti… da quando sono arrivato ho imparato tanto”. E sul futuro: “Il mio obiettivo è quello di partecipare alle Olimpiadi e agli Europei, ora però manca ancora tanto tempo e voglio pensare a migliorarmi, dimostrando ciò di cui sono capace. La vittoria in Champions contro il Tottenham? Vogliamo continuare a divertirci. Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”.