Rilascio Dani Alves, l’accusa teme la fuga in Brasile in aereo privato

L'ufficio del pubblico ministero ha messo sul tavolo dei magistrati della Terza Sezione del Tribunale di Barcellona tutte le prove che, ad ora, esistono per incriminare l'ex giocatore del Barça Dani Alves sul presunto stupro di una ragazza di 23 anni in discoteca. L'avvocato Cristóbal Martell, che difende la posizione del brasiliano, ha messo in dubbio le prove, soprattutto il significato del video registrato dalle telecamere locali.

Il tribunale deciderà nelle prossime ore se rilasciare o meno l'atleta, ma chi ha accusato il giocatore è fortemente contro alla scarcerazione, adducendo non solo la gravità dei fatti, ma anche al rischio di fuga . Anche l'avvocato della vittima, Ester García, ha spiegato che il calciatore potrebbe prendere un volo privato e fuggire in Brasile.

Questo è uno dei motivi per cui il gip sostenne, a suo tempo, di disporre la sua detenzione in carcere. Dani Alves, dal canto suo, sarebbe anche disposto ad indossare un braccialetto elettronico per essere monitorato sugli spostamenti. Questa opzione però, secondo l'accusa, non sarebbe efficace. Il tribunale deciderà ufficialmente nelle prossime ore.