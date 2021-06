Danilo: “Sono al massimo della mia carriera. Su Ronaldo…”

Danilo, terzino del Brasile e della Juventus, ha parlato del suo momento di forma

Il terzino del Brasile Danilo, dal ritiro della sua nazionale, ha parlato in vista della sfida contro la Colombia, in Copa America: "Avrei potuto disputare un mondiale più lungo, ma non ho potuto a causa di alcuni infortuni. Ho perso anche la Copa America 2015 e 2016 a causa di problemi fisici. Una volta mi sono infortunato nell'amichevole prima della manifestazione, e nel Centenario della Copa América ero fuori per un’operazione alla stessa caviglia. Con molte partite e avrei potuto disputare le competizioni, ma purtroppo mi sono fermato più volte. In questo momento posso dire di sentirmi al picco fisico, tecnico e mentale della mia carriera, e questo di riflesso si vede nelle gare che gioco con il Brasile e con la Juventus. Il calcio è molto dinamico. Le cose cambiano molto velocemente, ma sicuramente mi sento molto più pronto rispetto ad altre volte per aiutare la mia nazionale. Mi sento felice e cerco di godermi ogni momento".