Danimarca, CT Hjulmand rivive malore Eriksen: “Avevamo lo psicologo ma io dovevo essere una guida”

Il commissario tecnico della Nazionale danese ha ripercorso i brutti momenti vissuti ad Euro 2020

Un 2021 ricco di emozioni, spesso anche non esattamente positive. Kasper Hjulmand , ct della Danimarca , ha avuto modo di ripercorrere ai microfoni di TV2Sport, alcuni dei momenti di questa annata che ha visto la sua Nazionale protagonista all'Europeo, sia per i risultati sportivi che per quanto accaduto al suo numero 10: Christian Eriksen .

Il mister ha subito parlato di quanto vissuto col malore del trequartista nel match d'esorsio: "È un ricordo ancora molto vivo in me. I miei pensieri erano con Christian e la sua famiglia, ma dovevo anche pensare ad aiutare gli altri", ha detto Hjulmand. "Avevamo diversi psicologi a supporto, ma io ero il leader e una guida. Dovevo dare una mano a tutto il gruppo. La situazione era complicatissima, e ci chiesero addirittura di riprendere la partita dopo quell'esperienza. I ragazzi erano liberi di farlo o no. Ci siamo guardati negli occhi, dicendo di poter fare del nostro meglio. Ci fosse stato qualcuno che non voleva o non poteva giocare sarebbe andato bene lo stesso. Abbiamo capito la reazione del pubblico e credo che nessuno di noi si ricordi quel secondo tempo. Non eravamo noi stessi".