Darwin Nunez flop al Liverpool: anche Domino’s Pizza lo prende in giro…

Il post è datato 2 gennaio ma sta diventato virale in queste ore dopo che in tanti hanno deciso di condividerlo e commentarlo. Parliamo di una presa in giro virale di Domino's Pizza, nota catena di ristorazione, ai danni dell'attaccante del Liverpool Darwin Nunez, reo di aver fin qui fatto flop nell'esperienza in maglia Reds.